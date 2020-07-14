«Реал» просит фанатов не праздновать чемпионство на площади Мадрида

«Реал» обратился к болельщикам с просьбой не отмечать их возможную победу в чемпионате большими группами, в частности, не устраивать традиционные празднования на мадридской площади Сибелес. На данный момент «Реал» опережает «Барселону» на 4 очка за два тура до конца сезона и в случае победы над «Вильярреалом» 16 июля обеспечит себе чемпионество.

«Реал» просит фанатов не ездить на площадь Сибелес в случае победы в ла лиге, — говорится в заявлении мадридского клуба. — Мы знаем о сложной ситуации, с которой столкнулись все, и об усилиях, которые предпринимаются для борьбы с пандемией коронавируса. Футбол способствует этому, и нам удалось возобновить сезон в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

Мы и «Барселона» остаемся претендентами на чемпионство.

Если титул выиграет «Реал», наши игроки не будут устраивать традиционные празднования, в частности, не поедут на площадь Сибелес, так что мы просим фанатов в случае победы в чемпионате тоже не ехать туда. Нам нужно проявить ответственность и избегать рисков заболевания.

«Реал» заранее благодарит всех за понимание. Мы бы хотели разделить возможный успех с фанатами, но сейчас нужно предпринимать чрезвычайные меры.

Победы нашей команды не должны быть шагом назад во всеобщей борьбе с пандемией".