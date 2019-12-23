«Реал» пропустил 12 голов за 18 туров. Это лучший результат за 32 года

«Реал» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Атлетиком» — 0:0. В 18 встречах мадридцы пропустили 12 голов, это лучший результат за 32 года — с сезона-1987/88, тогда ворота защищал Франсиско Буйо, сообщается в Twitter Педро Мартина. Тибо Куртуа в 15 матчах 8 раз сыграл на ноль.

Для мадридцев это третья ничья кряду. С 37 очками они занимают второе место в турнирной таблице.

Реал — Атлетик

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