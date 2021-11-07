«Реал» пропишет в новом контракте Винисиуса отступные в размере 1 миллиарда евро
«Реал» планирует продлить контракт с нападающим Винисиусом Жуниором и прописать в соглашении отступные в размере 1 миллиарда евро, сообщает 90min.
Ранее сообщалось, что мадридцы хотят продлить сотрудничество с бразильцем до 2028 года. Также отмечалось, что зарплата Винисиуса может существенно увеличиться за счет бонусов.
В нынешнем сезоне 21-летний форвард забил девять мячей и отдал семь результативных передач в 15 матчах за «Реал».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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