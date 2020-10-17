«Реал» проиграл домашний матч ла лиги впервые за 399 дней
«Реал» прервал домашнюю серию без поражений в ла лиге. Мадридцы уступили «Кадису» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 0:1.
Для «Реала» это первое домашнее поражение в чемпионате за 399 дней.
Несмотря на потерю очков, мадридский клуб лидирует в таблице с 10 очками в 5 играх.
Real Madrid have suffered their first home defeat in LaLiga in 399 days.— Squawka Football (@Squawka) October 17, 2020
At the hands of newly-promoted Cadiz, who now go level on points with them at the top of the table. ? pic.twitter.com/lkXma2eYVH
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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