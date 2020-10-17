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«Реал» проиграл домашний матч ла лиги впервые за 399 дней

23:21
Матч &quot;Реал&quot; - &quot;Кадис&quot;. Фото Twitter
Матч &quot;Реал&quot; - &quot;Кадис&quot;. Фото Twitter
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«Реал» прервал домашнюю серию без поражений в ла лиге. Мадридцы уступили «Кадису» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Для «Реала» это первое домашнее поражение в чемпионате за 399 дней.

Несмотря на потерю очков, мадридский клуб лидирует в таблице с 10 очками в 5 играх.

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