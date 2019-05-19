"Реал" проиграл "Бетису" в последнем туре чемпионата Испании

"Реал" в матче 38-го тура чемпионата Испании проиграл "Бетису" со счетом 0:2. Голы забили Лоренсо Морон и Хесе Родригес.

Отметим, что для команды Зинедина Зидана это второе поражение кряду. "Реал" занял третье место в турнирной таблице и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. "Бетис" финишировал 11-м.

Чемпионат Испании

Лига 1

38-й тур

"Реал" – "Бетис" – 0:2 (0:0)

Голы: Лорен Морон, 61 (0:1). Хесе, 75 (0:2).

"Реал": Навас, Марселу, Варан, Начо, Карвахаль, Модрич, Льоренте, Диас (Асенсио, 60), Вальверде (Иско, 69), Бензема (Васкес, 77), Винисиус Жуниор.

"Бетис": Пау Лопес, Бартра, Феддаль, Манди, Франсис Герреро, Фирпо, Гуардадо, Виллиам Карвалью (Сидней, 90+1), Каптум (Хесе, 68), Ло Сельсо, Лорен Морон (Тельо, 74).

Предупреждения: Каптум, 30. Льоренте, 37. Вальверде, 49. Карвахаль, 58. Иско, 85.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

19 мая. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".