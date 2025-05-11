Футбол
11 мая, 19:43

Есть ли шансы у «Реала» обогнать «Барселону»? Расклады в ла лиге после класико

Отдел футбола «СЭ»
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (слева) и защитник «Реала» Фран Гарсия.
Фото Reuters

«Барселона» обыграла «Реал» в 35-м туре ла лиги (4:3) и набрала 82 очка в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым «Реала» увеличился до семи баллов за три тура до окончания чемпионата.

При равном числе очков на финишном отрезке в первую очередь будут учитываться результаты личных встреч, по которым у «Барселоны» преимущество (победа 4:0 в первом круге и 4:3 во втором). Таким образом каталонцам достаточно набрать два очка, чтобы гарантировать себе чемпионство. «Реал» же сможет сохранить шансы обогнать «Барселону» только в том случае, если победит во всех трех из оставшихся туров.

Далее «Барселоне» предстоят матчи с «Эспаньолом» (г), «Вильярреалом» (д) и «Атлетиком» (г). «Реал» сыграет с «Мальоркой» (д), «Севильей» (г) и «Реал Сосьедад» (д).

