«Реал» продлит контракты с Модричем и Васкесом на две недели ради клубного чемпионата мира

«Реал» планирует продлить контракты с хавбеком Лукой Модричем и защитником Лукасом Васкесом, сообщает AS.

По информации источника, это случится ради выступления футболистов на клубном чемпионате мира, который пройдет с 13 июня по 15 июля, тогда как контракты Модрича и Васкеса истекают в конце июня.

При этом «Реал» еще не принял окончательное решение по будущему обоих игроков после завершения сезона. Ожидается, что 39-летний Модрич сможет остаться, если будет согласен на снижение зарплаты и игровой практики.