«Реал» продлит контракт с Винисиусом на 2-3 года

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор согласовал новый контракт с мадридским клубом.

По информации программы El Larguero на испанской радиостанции Cadena SER, в конце сезона будет объявлено о продлении контракта с бразильцем еще на 2-3 года. Действующий договор рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний бразилец забил 20 голов и сделал 14 голевых передач в 46 матчах во всех турнирах.