«Реал» продлит контракт с Рамосом, об этом сообщат до конца года
18:04
Защитник «Реала» Серхио Рамос близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает радиостанция Cadena SER.
По сведениям источника, соглашение с 34-летним испанцем будет рассчитано на два года. О контракте может быть объявлено до конца 2020 года.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. В текущем сезоне Рамос провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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