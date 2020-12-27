Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» продлит контракт с Модричем

Теги:

«Реал» договорился о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем, сообщает Marca.

По информации источника, 35-летний хорват подпишет с «королевским клубом» соглашение до конца июня 2022 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца сезона-2020/21.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В сезоне-2020/21 хорват провел 20 матчей за команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир