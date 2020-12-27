«Реал» продлит контракт с Модричем
«Реал» договорился о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем, сообщает Marca.
По информации источника, 35-летний хорват подпишет с «королевским клубом» соглашение до конца июня 2022 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца сезона-2020/21.
Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В сезоне-2020/21 хорват провел 20 матчей за команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача.
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