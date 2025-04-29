«Реал» продлит контракт с Куртуа до 2028 года

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Relevo.

По информации источника, новое соглашение бельгийца будет рассчитано до лета 2028 года. В клубе сделают для 32-летнего голкипера исключение из правила, согласно которому в «Реале» на сезон продляют контракты с игроками старше 30 лет.

Куртуа выступает за «Реал» с августа 2018 года. В текущем сезоне он провел 43 матча во всех турнирах, пропустил 48 мячей и 14 раз отыграл на ноль. Действующее соглашение вратаря с мадридцами истекает летом 2026 года.