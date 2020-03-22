«Реал» продлит контракт с Хакими по возвращении из аренды

Защитник Ашраф Хакими следующий сезон начнет в «Реале». Футболист подпишет с «Королевским клубом» новый контракт до 2025 года, сообщает El Mundo Deportivo.

21-летний воспитанник «Реала» с лета 2018 года выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию». «Шмели» готовы были выкупить права на защитника, однако «сливочные» ответили отказом.

В нынешнем сезоне Хакими провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 10 передачами. Действующий контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.