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Сегодня, 15:03

«Реал» продлил контракт с Лукой Модричем до лета 2025 года

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Лука Модрич.
Фото ФК «Реал»

«Реал» объявил о продлении контракта с 38-летним полузащитником Лукой Модричем до окончания сезона-2024/25.

Хорватский футболист выступает за «сливочных» с августа 2012 года. В прошлом сезоне Модрич провел 46 матчей в футболке «Реала», отметившись двумя голами и восемью результативными передачами.

Вместе с «Реалом» Модрич стал четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем национального Кубка, пятикратным победителем Суперкубка страны и шестикратным триумфатором Лиги чемпионов.

Рыночная стоимость Модрича оценивается в шесть миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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11
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12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
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