«Реал» продлил контракт с Лукой Модричем до лета 2025 года

«Реал» объявил о продлении контракта с 38-летним полузащитником Лукой Модричем до окончания сезона-2024/25.

Хорватский футболист выступает за «сливочных» с августа 2012 года. В прошлом сезоне Модрич провел 46 матчей в футболке «Реала», отметившись двумя голами и восемью результативными передачами.

Вместе с «Реалом» Модрич стал четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем национального Кубка, пятикратным победителем Суперкубка страны и шестикратным триумфатором Лиги чемпионов.

Рыночная стоимость Модрича оценивается в шесть миллионов евро по данным портала Transfermarkt.