«Реал» продлил контракт с Гарсией до лета 2030 года

«Реал» продлил контракт с нападающим Гонсало Гарсией. Соглашение с 21-летним испанцем рассчитано до 30 июня 2030 года.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, после клубного чемпионата мира-2025 Гарсии повысили зарплату, также «Реал» значительно увеличил сумму отступных за футболиста. На турнире в США Гарсия в 6 матчах забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2024/25 Гарсия в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах забил 30 голов и сделал 6 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в восемь миллионов евро.