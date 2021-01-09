«Реал» прилетел на матч с «Осасуной», но требует перенести встречу

«Реал» прилетел в Памплону на матч чемпионата Испании с «Осасуной», информирует Marca. Теперь клуб требует от лиги перенести встречу с 21.00 по местному времени на подень, чтобы по прогнозу погоду избежать возможного снегопада и задержек игры.

При этом лига уже отказалась переносить игру на какой-либо срок.

Напомним, что рейс в Памплону, на котором летел «Реал», был задержан на четыре часа из-за снегопада в Мадриде и обледенения взлетной полосы.

Игра «Осасуна» — «Реал» должна состояться 9 января, начало — в 23.00 по московскому времени.