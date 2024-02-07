«Реал» пригласил «Аль-Наср» Роналду сыграть на обновленном «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» может провести товарищеский матч против «Аль-Насра», сообщает арабский журналист Сауд Аль-Сарами.

По информации источника, мадридцы пригласили «Аль-Наср» сыграть на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в честь завершения реконструкции стадиона, которое должно произойти в конце 2024 либо в начале 2025 года.

За «Аль-Наср» с января прошлого года выступает экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду. Португалец играл за сливочных с 2009 по 2018 год, став лучшим бомбардиром в истории команды.