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7 февраля, 13:37

«Реал» пригласил «Аль-Наср» Роналду сыграть на обновленном «Сантьяго Бернабеу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» может провести товарищеский матч против «Аль-Насра», сообщает арабский журналист Сауд Аль-Сарами.

По информации источника, мадридцы пригласили «Аль-Наср» сыграть на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в честь завершения реконструкции стадиона, которое должно произойти в конце 2024 либо в начале 2025 года.

За «Аль-Наср» с января прошлого года выступает экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду. Португалец играл за сливочных с 2009 по 2018 год, став лучшим бомбардиром в истории команды.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Реал
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Булыкин обвинил «Реал» в неуважении к Роналду
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 23 18 4 1 48-15 58
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Бетис 23 8 11 4 26-25 35
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 23 5 9 9 20-30 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 23 4 8 11 29-37 20
18
 Кадис 23 2 11 10 15-31 17
19
 Гранада 23 2 6 15 23-45 12
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
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38 тур
9.02 23:00
Кадис – Бетис
 - : -
10.02 16:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
10.02 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
10.02 20:30
Реал – Жирона
 - : -
10.02 23:00
Лас-Пальмас – Валенсия
 - : -
11.02 16:00
Хетафе – Сельта
 - : -
11.02 18:15
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Атлетико
 - : -
11.02 23:00
Барселона – Гранада
 - : -
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Альмерия – Атлетик
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 14
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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