«Реал» приехал в Барселону на автобусах без клубной эмблемы

«Реал» прибыл в Барселону на матч перенесенного 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Два клубных автобуса «Реала» подъехали к отелю Sofia de Barcelona без опознавательных знаков. На автобусах отсутствует клубная эмблема мадридцев, вместо этого там нанесены надписи. На одном из автобусов написано «Страх — это враг», на другом — «Да пребудет с тобой сила».

?? El autob?s del Real Madrid sin distintivos... pero con dos mensajes contra el miedo https://t.co/4e7CsNsvZe ? @LuisferLopez78 #ElClasico — MARCA (@marca) December 18, 2019

Отель, где остановился «Реал», находится вблизи от домашнего стадиона каталонцев — «Камп Ноу».