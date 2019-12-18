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«Реал» приехал в Барселону на автобусах без клубной эмблемы

16:45
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«Реал» прибыл в Барселону на матч перенесенного 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Два клубных автобуса «Реала» подъехали к отелю Sofia de Barcelona без опознавательных знаков. На автобусах отсутствует клубная эмблема мадридцев, вместо этого там нанесены надписи. На одном из автобусов написано «Страх — это враг», на другом — «Да пребудет с тобой сила».

Отель, где остановился «Реал», находится вблизи от домашнего стадиона каталонцев — «Камп Ноу».

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