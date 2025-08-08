«Реал» представил третий комплект формы

«Реал» представил третий комплект формы на сезон-2025/26.

Форма, выполненная в синем цвете с белыми деталями, вдохновлена трибунами «Сантьяго Бернабеу». Т акже на футболке в верхней части спины изображены инициалы RMCF желтого цвета.

Третий комплект формы «Реала». Фото ФК «Реал»

«Реал» начнет сезон 19 августа. В матче 1-го тура ла лиги мадридцы сыграют с «Осасуной».