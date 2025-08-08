«Реал» представил третий комплект формы
«Реал» представил третий комплект формы на сезон-2025/26.
Форма, выполненная в синем цвете с белыми деталями, вдохновлена трибунами «Сантьяго Бернабеу». Также на футболке в верхней части спины изображены инициалы RMCF желтого цвета.
Третий комплект формы «Реала».
Фото ФК «Реал»
«Реал» начнет сезон 19 августа. В матче 1-го тура ла лиги мадридцы сыграют с «Осасуной».
