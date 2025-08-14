«Реал» представил Мастантуоно в качестве своего игрока

Аргентинский полузащитник Франко Мастантуоно представлен в качестве игрока «Реала».

Мероприятие прошло 14 августа в «Сьюдад Реал Мадрид». 18-летний аргентинец будет выступать за команду под 30-м номером.

Ранее Мастантуоно подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2031 года. Сумма трансфера из «Ривер Плейт» составила 45 миллионов евро.

Полузащитник сыграл за «Ривер Плейт» 62 матча, забил 10 голов и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.