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«Реал» предложит Рамосу контракт на два года

14:43
Серхио Рамос. Фото AFP
Серхио Рамос. Фото AFP
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«Реал» предложит защитнику Серхио Рамосу контракт на два года, сообщает AS.

По информации источника, руководство «Королевского клуба» предпочитает не подписывать с футболистами старше 30 лет контракты более чем на год, но готово пойти на исключение ради того, чтобы сохранить 34-летнего капитана команды.

Нынешнее соглашение Рамоса с «Реалом» действует до конца сезона-2020/21. Во вторник испанец поразил ворота «Интера» (3:2) в Лиге чемпионов, забив сотый гол за мадридцев во всех турнирах.

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