«Реал» предложил Бензема продлить контракт

«Реал» предложил нападающему Кариму Бензема продлить соглашение с клубом, сообщает Defensa Central.

Текущий контракт 34-летнего форварда с «Реалом» рассчитан до лета следующего года. Мадридцы предложили продлить соглашение до 2024 года.

В прошедшем сезоне футболист провел в ла лиге 32 матча, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. Вместе с клубом Бензема выиграл чемпионат Испании и одержал победу в Лиге чемпионов.

По итогам прошлого сезона Бензема стал лучшим бомбардиром ла лиги и Лиги чемпионов.