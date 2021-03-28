«Реал» предлагает Рамосу контракт на год, футболист не согласен
Центральный защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос пока не продлил контракт с клубом. Руководство «сливочных» готово подписать новое соглашение на один год с понижением зарплаты на 20 процентов, сообщает AS.
Однако футболист не намерен соглашаться на предложение боссов клуба. Он хотел бы продлить контракт на два года или по схеме «1+1».
Также Рамос хотел бы сохранить свою прежнюю зарплату. В марте ему исполнится уже 35 лет и это является главной причиной нежелания руководителей «Реала» предлагать ему долгосрочный контракт.
Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Испании Рамос провел 15 матчей, в которых забил два гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю