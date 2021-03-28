«Реал» предлагает Рамосу контракт на год, футболист не согласен

Центральный защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос пока не продлил контракт с клубом. Руководство «сливочных» готово подписать новое соглашение на один год с понижением зарплаты на 20 процентов, сообщает AS.

Однако футболист не намерен соглашаться на предложение боссов клуба. Он хотел бы продлить контракт на два года или по схеме «1+1».

Также Рамос хотел бы сохранить свою прежнюю зарплату. В марте ему исполнится уже 35 лет и это является главной причиной нежелания руководителей «Реала» предлагать ему долгосрочный контракт.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Испании Рамос провел 15 матчей, в которых забил два гола.