«Реал» предлагает Рамосу два варианта нового контракта

«Реал» продолжает вести переговоры с капитаном команды Серхио Рамосом по новому контракту, сообщает El Chiringuito.

Мадридский клуб предложил футболисту два варианта: контракт на год с сохранением нынешней зарплаты или 2-летнее соглашение с понижением зарплаты на 10 процентов.

Срок действующего контракта 34-летнего защитника с клубом истекает летом 2021 года. С 1 января он имеет право вести переговоры с другими командами.

В этом сезоне Рамос сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.