«Реал» поздравил легендарного Пако Хенто с 86-летием

«Реал» в своем официальном Twitter поздравил с днем рождения бывшего нападающего команды, легенду клуба Франсиско «Пако» Хенто. Сегодня ему исполнилось 86 лет.

— Сегодня исполняется 86 лет Пако Хенто, нашему почетному президенту и единственному игроку, который шесть раз выиграл Кубок чемпионов, — говорится в сообщении. — С днем рождения!

? Paco Gento, our honorary president and the only player to have won six European Cups, turns 86 today. Happy birthday!#HalaMadrid pic.twitter.com/zXVYcTZvRl — Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) October 21, 2019

Пако Хенто 12 раз выиграл чемпионат Испании вместе с «Реалом», дважды — Кубок страны. Шесть раз он становился победителем Кубка европейских чемпионов, что является рекордом турнира. Также он дважды выиграл Латинский кубок и один раз Межконтинентальный кубок.

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