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«Реал» поздравил «Барселону» с победой в Кубке Испании

10:28
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Мадридский «Реал» поздравил «Барселону» с победой в финале Кубке Испании. Каталонцы обыграли «Атлетик» со счетом 4:0.

«Поздравляем «Барселону» и их болельщиков с заслуженным Кубком Испании в 2021 году, — говорится в заявлении столичного клуба», — говорится в сообщении.

Отметим, сине-гранатовые выиграли этот трофей в 31-й раз в истории.

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