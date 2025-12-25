«Реал» потребовал предоставить отчеты о финансовой деятельности «Барселоны» за период с 2010 по 2018 год
Руководство «Реала» потребовала предоставить бумаги и документы о всей деятельности «Барселоны» за период с 2010 по 2018 год, сообщает AS.
Мадридский клуб требует:
- полный комплект документов внутреннего аудита «Барселоны» за период с 2010 по 2018 год
- ежегодные отчеты клуба о финансовой деятельности за период с 2010 по 2018 год
- отчеты о заседаниях налогового комитета за этот же период.
«Реал» хочет выяснить, почему «Барселона» заплатила миллионы евро вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Ранее сообщалось клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Негрейре 1,4 миллиона евро.
28 октября сообщалось, что прокуратура Испании вызвала в суд «Барселону» в качестве подозреваемой стороны по делу бывшего вице-президента технического комитета судей.
Источник: AS
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