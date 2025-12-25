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25 декабря 2025, 02:29

«Реал» потребовал предоставить отчеты о финансовой деятельности «Барселоны» за период с 2010 по 2018 год

Ана Горшкова
Корреспондент

Руководство «Реала» потребовала предоставить бумаги и документы о всей деятельности «Барселоны» за период с 2010 по 2018 год, сообщает AS.

Мадридский клуб требует:

  • полный комплект документов внутреннего аудита «Барселоны» за период с 2010 по 2018 год
  • ежегодные отчеты клуба о финансовой деятельности за период с 2010 по 2018 год
  • отчеты о заседаниях налогового комитета за этот же период.

«Реал» хочет выяснить, почему «Барселона» заплатила миллионы евро вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Ранее сообщалось клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Негрейре 1,4 миллиона евро.

28 октября сообщалось, что прокуратура Испании вызвала в суд «Барселону» в качестве подозреваемой стороны по делу бывшего вице-президента технического комитета судей.

Жоан Лапорта.Суд оправдал Лапорту в деле о подкупе судей. Но скандальное «дело Негрейры» еще не закрыто

Источник: AS
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ФК Барселона
ФК Реал
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 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
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