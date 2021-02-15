«Реал» потерял Карвахаля как минимум на месяц

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму, сообщает сайт клуба.

В воскресенье, 14 февраля, футболист захромал на 26-й минуте матча 23-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:0) и не смог продолжить игру.

На медобследовании у 29-летнего испанца диагностировали повреждение правого бедра с поражением сухожилия.

По данным Goal, правый защитник мадридцев пропустит не меньше месяца.

Real Madrid right-back Dani Carvajal will be out for at least one month with a thigh injury ? pic.twitter.com/8Hd3cA9MWq — Goal (@goal) February 15, 2021

В нынешнем сезоне воспитанник «Реала» провел12 матчей в ла лиге и отдал 2 голевые передачи. До игры с «Валенсией» он последний раз выходил на поле 2-го января.