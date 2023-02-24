«Реал» потерял двух футболистов из стартового состава

Защитник Давид Алаба и форвард Родриго Гоэс не смогут помочь «Реалу» в предстоящих встречах, сообщает пресс-служба мадридской команды.

Футболисты получили повреждения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2). Защитник получил травму на 27-й минуте и покинул поле. Нападающий — на 81-й.

По информации пресс-службы, у 30-летнего австрийца выявлено повреждение дистального прикрепления сухожилия бицепса на правой ноге. У 22-летнего бразильца диагностировано повреждение грушевидной мышцы.

Сообщается, что Алаба сможет восстановится в течении месяца. Родриго вернется на поле примерно через 10 дней. Футболисты пропустят матчи против «Барселоны» (2 марта) и «Атлетико» (25 февраля) в ла лиге.