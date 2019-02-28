"Реал" потерпел пять крупных поражений в сезоне впервые за 23 года

"Барселона" разгромила "Реал" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании – 3:0 в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". В первом матче была зафиксирована ничья – 1:1 на "Камп Ноу".

Это разгромное поражение стало пятым в сезоне для мадридского клуба. Ранее "Реал" проиграл ЦСКА в рамках группового турнира Лиги чемпионов (0:3), а такэе "Эйбару" (0:3), "Барселоне" (1:5) и "Севилье" (0:3) в чемпионате Испании. Последний раз подобная серия у клуба произошла в сезоне-1995/1996.

Напомним, что "Реал" не выигрывал у "Барселоны" в последних пяти матчах в рамках Кубка Испании (3 ничьи и 2 поражения). Последний раз мадридская команда выигрывала у каталонской в сезоне-1969/97 - в четвертьфинале национального кубка (2:0).