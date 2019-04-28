"Райо Вальекано" обыграл "Реал" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч на 23-й минуте забил Патрис Эмбарба."Реал" с 65 очками занимает третье место. У "Райо" 31 очко и 19-я позиция.

В следующем туре "Реал" примет "Вильярреал", а "Райо Вальекано" на выезде сыграет с "Леванте".

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35-й тур

"Райо Вальекано" - "Реал" - 1:0 (1:0)

"Райо Вальекано": Гарсия, Тито, Гальвес, Ба, Алекс Морено, Эмбарба, Уче Агбо, Марио Суарес (Медран, 77), Посо (Трехо, 85), Бебе (Альваро Гарсия, 78), Хави Герра.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Вальехо, Варан, Марселу, Модрич (Иско, 74), Льоренте, Кроос, Бэйл, М.Диас (Васкес, 82), Себальос (Б.Диас, 61).

Предупреждения: Вальехо, 22. Модрич, 28. Марио Суарес, 43. М.Диас, 62. Карвахаль, 79. Марселу, 86. Уче Агбо, 90+3.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

28 апреля. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".

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