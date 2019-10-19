«Реал» потерпел первое поражение в сезоне. Команда не смогла забить «Мальорке»
В матче 9-го тура чемпионата Испании «Реал» уступил «Мальорке» со счетом 0:1. Мадридский клуб заканчивал встречу в меньшинстве после удаления защитника Альваро Одриосолы.
Единственный гол уже на 7-й минуте встречи забил нападающий «Мальорки» Джуниор Лаго.
У «Реала» осталось 18 очков, и клуб не смог выйти на первое место, которое теперь занимает «Барселона» с 19 баллами.
Чемпионат Испании. Лига 1
9-й тур
«Мальорка» — «Реал» — 1:0 (1:0)
Гол: Джуниор, 7.
«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Састре (Агбеньеню, 46), Гамес, Севилья, Фебас (Кубо, 59), Родригес, Баба, Джуниор (Трайковски, 81), Будимир.
«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Одриосола, Эдер Милитау, Хамес Родригес, Иско (Вальверде, 66), Каземиру, Бензема, Йович (Родригу, 66), Винисиус Жуниор (Б.Диас, 82).
Предупреждения: Одриосола, 19. Састре, 30. Баба, 90+5.
Удаление: Одриосола, 74.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
19 октября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/