«Реал» потерпел первое поражение в сезоне. Команда не смогла забить «Мальорке»

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Реал» уступил «Мальорке» со счетом 0:1. Мадридский клуб заканчивал встречу в меньшинстве после удаления защитника Альваро Одриосолы.

Единственный гол уже на 7-й минуте встречи забил нападающий «Мальорки» Джуниор Лаго.

У «Реала» осталось 18 очков, и клуб не смог выйти на первое место, которое теперь занимает «Барселона» с 19 баллами.

Чемпионат Испании. Лига 1

9-й тур

«Мальорка» — «Реал» — 1:0 (1:0)

Гол: Джуниор, 7.

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Састре (Агбеньеню, 46), Гамес, Севилья, Фебас (Кубо, 59), Родригес, Баба, Джуниор (Трайковски, 81), Будимир.

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Одриосола, Эдер Милитау, Хамес Родригес, Иско (Вальверде, 66), Каземиру, Бензема, Йович (Родригу, 66), Винисиус Жуниор (Б.Диас, 82).

Предупреждения: Одриосола, 19. Састре, 30. Баба, 90+5.

Удаление: Одриосола, 74.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

19 октября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

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