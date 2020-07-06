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«Реал» получает больше пенальти из-за ВАР». Симеоне оценил работу видеоассистентов в чемпионате Испании

6 июля 2020, 21:09
Диего Симеоне. Фото Reuters
Диего Симеоне. Фото Reuters
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о работе ВАР на матчах чемпионата Испании. 50-летний аргентинский специалист прокомментировал работу видеоассистентов на играх лидеров турнира «Реала» и «Барселоны».

«Не хочется повторять то, о чем я уже говорил, — приводит слова Симеоне Marca. — В этом нет смысла, потому что комментировал это. ВАР влияет на все команды. Раньше у нас не было возможность посмотреть повторы. Арбитры могут допускать ошибки. ВАР делает игру справедливее для всех. Кто-то выигрывает от его использования — получают больше пенальти, так как больше атакуют. Как «Реал». Кому-то ВАР вредит, но, безусловно, влияет на всех. Это уже очевидно».

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 62 очками.

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