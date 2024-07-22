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Сегодня, 14:50

Мбаппе, Беллингем и Винисиус приняли участие в презентации выездной формы «Реала»

Руслан Минаев
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Вторая форма «Реала».
Фото ФК «Реал»
Вторая форма «Реала».
Фото ФК «Реал»
Вторая форма «Реала».
Фото ФК «Реал»
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«Реал» представил второй комплект игровой формы в сезоне-2024/25.

Она выполнена в оранжевом цвете с темно-синими деталями и паттерном, в виде пятиконечной звезды. В презентации поучаствовали Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Дани Карвахаль, Ферлан Менди и Феде Вальверде.

Вторая форма «Реала».
Фото ФК «Реал»
Вторая форма «Реала».
Фото ФК «Реал»

«Эта футболка вдохновлена звездами, которые появляются в ночном небе возле Сантьяго Бернабеу. Его дизайн родился из идеи, что не имеет значения, где соревнуется команда, потому что мадридистов всегда связывают звезды на небе», — говорится в сообщении клуба.

Вторая форма «Реала».
Фото ФК «Реал»

В сезоне-2023/24 «Реал» стал чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка страны.

Футбол
ФК Реал
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