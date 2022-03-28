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Сегодня, 19:18

«Реал» пока не начинал переговоры по трансферу полузащитника «Монако» Тчуамени

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в топ-клубе, сообщает Goal.сom.

22-летним французом интересуются «Реал», «ПСЖ» и еще три топ-клуба, которые не называются. Сообщается, что игрок не начинал переговоры ни с одним из клубов.

Руководство сливочных пока не приняло решение касательно перехода Тчуамени, так как приоритетными считает сделки по Килиану Мбаппе и Эрлину Холанну.

В нынешнем сезоне полузащитник забил три мяча и отдал две результативные передачи в 42 матчах за «Монако». Контракт 22-летнего француза с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
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 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
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 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
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 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Барселона – Р. Вальекано
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