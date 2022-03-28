«Реал» пока не начинал переговоры по трансферу полузащитника «Монако» Тчуамени

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в топ-клубе, сообщает Goal.сom.

22-летним французом интересуются «Реал», «ПСЖ» и еще три топ-клуба, которые не называются. Сообщается, что игрок не начинал переговоры ни с одним из клубов.

Руководство сливочных пока не приняло решение касательно перехода Тчуамени, так как приоритетными считает сделки по Килиану Мбаппе и Эрлину Холанну.

В нынешнем сезоне полузащитник забил три мяча и отдал две результативные передачи в 42 матчах за «Монако». Контракт 22-летнего француза с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.