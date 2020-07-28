«Реал» подтвердил заражение коронавирусом у Мариано Диаса

«Реал» подтвердил, что один из футболистов команды сдал положительный тест на коронавирус.

Пресс-служба мадридского клуба объявила, что заражение инфекцией было обнаружено у нападающего «сливочных» Мариано Диаса.

— В понедельник футболисты нашей команды сдавали тесты на коронавирус, тест Мариано показал положительный результат, — говорится в заявлении на официальном сайте «Королевского клуба». — Игрок чувствует себя хорошо, в рамках медицинского протокола он самоизолировался и находится у себя дома.

В сезоне-2019/20 Диас провел за «Реал» 7 матчей и забил 1 гол.

На 7 августа запланирован ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». В первом матче «горожане» победили со счетом 2:1.