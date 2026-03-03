«Реал» подтвердил разрыв крестообразной связки у Родриго

Полузащитник «Реала» Родриго порвал переднюю крестообразную связку правой ноги, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Ранее об этом сообщала Marca. Также 25-летнему бразильцу диагностировали разрыв наружного мениска.

Родриго получил повреждение в матче против «Хетафе» (0:1) в 26-м туре испанской Ла лиги.

В этом сезоне футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Ожидается, что он пропустит остаток сезона-2025/26 и чемпионат мира-2026.

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