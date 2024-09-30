«Реал» подтвердил мышечную травму Куртуа

«Реал» подтвердил, что вратарь Тибо Куртуа получил травму отводящей мышцы левой ноги. Бельгиец получил повреждение в матче с «Атлетико» (1:1) в 8-м туре ла лиги.

Голкипер не вернется на поля раньше перерыва на матчи сборных.

Таким образом, он пропустит матч Лиги чемпионов против «Лилля» (2 октября) и игру ла лиги с «Вильярреалом» (5 октября). Далее «Реал» сыграет 19 октября с «Сельтой» в чемпионате Испании.