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Сегодня, 13:39

«Реал» подтвердил мышечную травму Куртуа

Руслан Минаев
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Тибо Куртуа.
Фото AFP

«Реал» подтвердил, что вратарь Тибо Куртуа получил травму отводящей мышцы левой ноги. Бельгиец получил повреждение в матче с «Атлетико» (1:1) в 8-м туре ла лиги.

Голкипер не вернется на поля раньше перерыва на матчи сборных.

Таким образом, он пропустит матч Лиги чемпионов против «Лилля» (2 октября) и игру ла лиги с «Вильярреалом» (5 октября). Далее «Реал» сыграет 19 октября с «Сельтой» в чемпионате Испании.

Куртуа провел в этом сезоне 10 матчей, в 4 из них отстояв на ноль.

Тибо Куртуа
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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Вальядолид – Мальорка
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28.09 15:00
Хетафе – Алавес
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28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
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28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 3 : 0
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 4 : 2
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 1 : 1
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 1 : 1
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
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Атлетико – Реал
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Вильярреал

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Бетис

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Барселона

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Вильярреал

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