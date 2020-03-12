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«Реал» подтвердил, что команда находится на карантине

15:07
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«Реал» на своем официальном сайте подтвердил, что у игрока баскетбольной команды диагностирован коронавирус. Подтвердилась также информация о том, что команда теперь находится на карантине.

Указано, что на карантине как баскетбольный «Реал», так и футбольный, так как у представителей этих видов спорта общий тренировочный центр. Имя игрока не указано.

Ранее стало известно, что приостановлена баскетбольная Евролига и футбольная испанская ла лига, где выступает «Реал». Также появилась информация, что могут оставить соревнования и в футбольной Лиге чемпионов.

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