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«Реал» арендует защитника «Шахтера» Тобиаса с правом выкупа за 18 миллионов евро

«Реал» подпишет контракт с 18-летним защитником «Шахтера» Тобиасом
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» подпишет контракт с защитником «Шахтера» Винисиусом Тобиасом благодаря решению Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке соглашений игроков с российскими и украинскими клубами, сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб арендует 18-летнего бразильца на два сезона с опцией выкупа за 18 миллионов евро.

Отмечается, что изначально защитника заявят за вторую команду «Реала».

Тобиас перешел в «Шахтер» из бразильского «Интернасьонала» 16 января 2022 года. В нынешнем сезон он не провел ни одного матча. Его контракт с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://as.com/futbol/2022/03/31/primera/1648723228_951621.html
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 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
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 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
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 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
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 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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 - : -
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Атлетик – Эльче
 - : -
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Валенсия – Кадис
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