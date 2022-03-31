«Реал» арендует защитника «Шахтера» Тобиаса с правом выкупа за 18 миллионов евро

«Реал» подпишет контракт с защитником «Шахтера» Винисиусом Тобиасом благодаря решению Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке соглашений игроков с российскими и украинскими клубами, сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб арендует 18-летнего бразильца на два сезона с опцией выкупа за 18 миллионов евро.

Отмечается, что изначально защитника заявят за вторую команду «Реала».

Тобиас перешел в «Шахтер» из бразильского «Интернасьонала» 16 января 2022 года. В нынешнем сезон он не провел ни одного матча. Его контракт с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.