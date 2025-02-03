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3 февраля, 23:57

«Реал» подал жалобу на действия судей в матче против «Эспаньола»

Сергей Ярошенко
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«Реал» пожаловался на действия арбитров в матче 22-го тура ла лиги с «Эспаньолом».

Мадридский клуб на своем официальном сайте опубликовал письмо в адрес Королевской федерации испанского футбола (RFEF) с жалобой и потребовал аудиозапись переговоров между главным арбитром и судьями ВАР.

«То, что произошло на стадионе «Эспаньола», представляет собой кульминацию полностью дискредитировавшей себя системы судейства, в которой решения против «Реала» достигли такого уровня манипуляции и фальсификации результатов соревнования, что его нельзя больше игнорировать. Эти два самых серьезных судейских решения в очередной раз подчеркнули двойные стандарты, применяемые к судейству матчей «Реала», — говорится в тексте письма.

Матч между клубами закончился победой «Эспаньола» со счетом 1:0.

«Реал» подал жалобу на два момента. Это подкат против Килиана Мбаппе, в результате которого игрок «Эспаньола» получил желтую карточку без вмешательства ВАР. Второй момент это отмена гола Винисиуса Жуниора, который, по мнению мадридского клуба, был забит в соответствии с правилами.

Футбол
ФК Реал
ФК Эспаньол
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 4 3 50-21 49
2
 Атлетико 22 14 6 2 37-14 48
3
 Барселона 22 14 3 5 60-24 45
4
 Атлетик 22 11 8 3 33-20 41
5
 Вильярреал 22 10 7 5 44-33 37
6
 Р. Вальекано 22 8 8 6 26-24 32
7
 Осасуна 22 7 9 6 27-31 30
8
 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30
9
 Бетис 22 7 8 7 25-28 29
10
 Р. Сосьедад 22 8 4 10 18-19 28
11
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
12
 Севилья 22 7 7 8 24-30 28
13
 Сельта 22 7 4 11 31-35 25
14
 Хетафе 22 5 9 8 17-17 24
15
 Леганес 22 5 8 9 19-30 23
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 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
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 Эспаньол 22 6 5 11 21-33 23
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Килиан Мбаппе

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 15
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 12
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Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

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Джуд Беллингем

Реал

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Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

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Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

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