«Реал» почтил память папы римского Франциска минутой молчания перед тренировкой

«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Понтифик умер в возрасте 88 лет.

Как сообщает пресс-служба сливочных, игроки мадридской команды почтили память папы римского минутой молчания перед тренировкой.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о кончине папы римского Франциска. «Реал» хотел бы выразить соболезнования всему католическому сообществу в связи с этой потерей», — говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что матчи итальянской серии А перенесены с 21 апреля из-за кончины папы римского Франциска.