«Реал» поборется с «МЮ» за Почеттино

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может продолжить карьеру в Испании, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, на 49-летнего аргентинца претендует «Реал». Мадридский клуб готов побороться за тренера с «Манчестер Юнайтед», который включил специалиста в свой шорт-лист на замену Ральфа Рангника.

Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года. Под его руководством парижане стали обладателями Кубка и Суперкубка Франции.