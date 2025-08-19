«Реал Овьедо» подписал экс-защитника «МЮ» Байи

Защитник Эрик Байи подписал контракт с «Реал Овьедо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним ивуарийцем расчитано до лета 2027 года. Игрок перешел в качестве свободного агента.

Байи с января 2024 года выступал за «Вильярреал». В сезоне-2024/25 защитник провел 12 матчей и заработал 2 желтые карточки. Также Байи выступал за «Эспаньол», «Манчестер Юнайтед», «Марсель» и «Бешикташ».