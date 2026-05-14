«Реал» — «Овьедо»: прямая трансляция матча Ла лиги
«Реал» Мадрид и «Овьедо» сыграют в 36-м туре чемпионата Испании в четверг, 14 мая. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Реал» — «Овьедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке (в ретрансляции федерального канала).
По итогам 35 туров Ла лиги «Реал» набрал 77 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Овьедо» с 20 баллами располагается на последней, 20-й строчке чемпионата. Синие потеряли прописку в высшей лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|36
|30
|1
|5
|91-32
|91
|
2
|Реал
|35
|24
|5
|6
|70-33
|77
|
3
|Вильярреал
|36
|21
|6
|9
|67-43
|69
|
4
|Атлетико
|36
|20
|6
|10
|60-39
|66
|
5
|Бетис
|36
|14
|15
|7
|56-44
|57
|
6
|Сельта
|36
|13
|11
|12
|51-47
|50
|
7
|Хетафе
|36
|14
|6
|16
|31-37
|48
|
8
|Р. Сосьедад
|35
|11
|11
|13
|54-55
|44
|
9
|Атлетик
|36
|13
|5
|18
|40-53
|44
|
10
|Севилья
|36
|12
|7
|17
|46-58
|43
|
11
|Р. Вальекано
|35
|10
|13
|12
|36-42
|43
|
12
|Валенсия
|35
|11
|9
|15
|38-50
|42
|
13
|Эспаньол
|36
|11
|9
|16
|40-53
|42
|
14
|Осасуна
|36
|11
|9
|16
|43-47
|42
|
15
|Алавес
|36
|10
|10
|16
|42-54
|40
|
16
|Эльче
|36
|9
|12
|15
|47-56
|39
|
17
|Леванте
|36
|10
|9
|17
|44-59
|39
|
18
|Мальорка
|36
|10
|9
|17
|44-55
|39
|
19
|Жирона
|35
|9
|12
|14
|37-52
|39
|
20
|Овьедо
|35
|6
|11
|18
|26-54
|29
|12.05
|20:00
|Сельта – Леванте
|2 : 3
|12.05
|21:00
|Бетис – Эльче
|2 : 1
|12.05
|22:30
|Осасуна – Атлетико
|1 : 2
|13.05
|20:00
|Эспаньол – Атлетик
|2 : 0
|13.05
|20:00
|Вильярреал – Севилья
|2 : 3
|13.05
|22:30
|Алавес – Барселона
|1 : 0
|13.05
|22:30
|Хетафе – Мальорка
|3 : 1
|14.05
|20:00
|Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|14.05
|21:00
|Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|14.05
|22:30
|Реал – Овьедо
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|24
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|10
|
|
Арда Гюлер
Реал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|26
|2
|8
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|31
|2
|5
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|21
|1
|6