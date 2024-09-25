«Реал» о Варане: «Рафаэль навсегда останется в сердцах всех наших болельщиков»

Пресс-служба «Реала» на официальном сайте прокомментировала завершение карьеры бывшего защитника команды Рафаэля Варана.

31-летний француз сообщил, что уходит из футбола 25 сентября.

«После объявления Рафаэля Варана о завершении карьеры футболиста «Реал» хотел бы выразить благодарность игроку, который стал частью истории нашего клуба.

Рафаэль Варан навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Реала», как один из величайших защитников в истории команды. А также за то, что он всегда олицетворял ценности нашего клуба. «Реал» хотел бы пожелать ему и его семье удачи в этой новой главе его жизни», — говорится в заявлении.

Варан выступал за «Реал» с 2011 по 2021 год. С мадридцами защитник стал трехкратным чемпионом Испании, единожды выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок. Также француз 4 раза становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и четырежды клубный чемпионат мира.