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«Реал» о Варане: «Рафаэль навсегда останется в сердцах всех наших болельщиков»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Реала» на официальном сайте прокомментировала завершение карьеры бывшего защитника команды Рафаэля Варана.

31-летний француз сообщил, что уходит из футбола 25 сентября.

«После объявления Рафаэля Варана о завершении карьеры футболиста «Реал» хотел бы выразить благодарность игроку, который стал частью истории нашего клуба.

Рафаэль Варан навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Реала», как один из величайших защитников в истории команды. А также за то, что он всегда олицетворял ценности нашего клуба. «Реал» хотел бы пожелать ему и его семье удачи в этой новой главе его жизни», — говорится в заявлении.

Варан выступал за «Реал» с 2011 по 2021 год. С мадридцами защитник стал трехкратным чемпионом Испании, единожды выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок. Также француз 4 раза становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и четырежды клубный чемпионат мира.

Рафаэль Варан
Футбол
ФК Реал
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 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
7
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
12
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
13
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
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 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
15
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
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