«Реал» отпустит Себальоса в «Арсенал»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос следующий сезон проведет на правах аренды в «Арсенале». По информации esRadio, стороны договорились о продлении арендного соглашения по 23-летнему испанцу.

Осуществлению сделки может помешать только клубы из Испании, если захотят заполучить игрока.

В сезоне-2019/20 Себальос провел за «Арсенал» 36 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.