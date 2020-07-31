Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» отпустит Себальоса в «Арсенал»

07:23

Полузащитник «Реала» Дани Себальос следующий сезон проведет на правах аренды в «Арсенале». По информации esRadio, стороны договорились о продлении арендного соглашения по 23-летнему испанцу.

Осуществлению сделки может помешать только клубы из Испании, если захотят заполучить игрока.

В сезоне-2019/20 Себальос провел за «Арсенал» 36 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир