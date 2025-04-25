«Реал» отменил пресс-конференцию перед матчем с «Барселоной»

«Реал» решил бойкотировать пресс-конференцию перед финальным матчем Кубка Испании против «Барселоны», сообщает Marca.

Ранее мадридский клуб выразил недовольство назначением арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа на игру с сине-гранатовыми и потребовал отстранить его от работы на финале. Однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не удовлетворила просьбу сливочных.

Отмечается, что в ответ на это «Реал» решил пропустить все официальные предматчевые мероприятия. В частности, команда не будет проводить фотосессию и открытую тренировку на «Ла Картухе».

Финал Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 23.00 по московскому времени.