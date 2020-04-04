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«Реал» отложил вопрос по продлению контракта с Хакими

10:58
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«Реал» пока не будет заключать новый контракт с защитником Ашрафом Хакими. К приостановке переговоров привела финансовая неопределенность, связанная с эпидемией коронавируса, сообщает AS.

Ранее появлялась инфомарция, что мадридский клуб этим летом продлит соглашение с 21-летним марроканцем до 2025 года. Нынешний контракт с «Реалом» действует до июня 2021 года.

В настоящее время Хакими находится в аренде в дортмундской «Боруссии». На его счету 7 голов и 10 результативных передач в 37 матчах за команду.

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