«Реал» откроет тематический парк в Дубае

«Реал» в сотрудничестве с корпорацией Дубая по туризму и коммерческому маркетингу откроет в городе тематический парк, сообщает портал Goal.

Соответствующее соглашение стороны подписали 5 октября. Тематический парк будет расположен в Dubai Parks and Resorts — крупнейшем развлекательном комплексе на Ближнем Востоке. Для посетителей будут доступны музей, аттракционы и сувенирные магазины, связанные с мадридским клубом.

О дате открытия парка и сумме сделки не сообщается.