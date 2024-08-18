«Реал» отклонил предложение в 100 миллионов евро за Милитао
«Реал» не согласился продать защитника Эдера Милитао.
Как сообщает Goal, мадридский клуб отклонил предложение из Саудовской Аравии на сумму более 100 миллионов евро за 26-летнего игрока.
Бразильский футболист играет за «Реал» с 2019 года. За это время Милитао провел 156 матчей, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
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|Сельта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Севилья
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
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|1
|
6
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|0
|1
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|1
|
7
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|1
|
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|1
|0
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|1
|
9
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
10
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Валенсия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Алавес
|1
|0
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37 тур
38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|2 : 1
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|2 : 2
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|1 : 1
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|1 : 2
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
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|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|П
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|0
|1
|
|
Хесус Васкес
Валенсия
|1
|0
|1
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