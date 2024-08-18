«Реал» отклонил предложение в 100 миллионов евро за Милитао

«Реал» не согласился продать защитника Эдера Милитао.

Как сообщает Goal, мадридский клуб отклонил предложение из Саудовской Аравии на сумму более 100 миллионов евро за 26-летнего игрока.

Бразильский футболист играет за «Реал» с 2019 года. За это время Милитао провел 156 матчей, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.